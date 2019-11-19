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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür   | 19.11.2019
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacağı karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa'da 518. randevu 

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.

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