NBA play-off'larında Knicks, Celtics'i 119-81 yenerek Doğu Konferansı finaline çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.
Ankara
Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.
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Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.