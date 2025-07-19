Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini bir yıllığına uzattı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
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Fenerbahçe'de 2013-14 sezonundan bu yana forma giyen 35 yaşındaki basketbolcunun, bu süre zarfında 2 Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.