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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini bir yıllığına uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Fatih Erel  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini bir yıllığına uzattı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

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Fenerbahçe'de 2013-14 sezonundan bu yana forma giyen 35 yaşındaki basketbolcunun, bu süre zarfında 2 Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtildi.

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