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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı.

Ercan Çakar,Mutlu Demirtaştan   | 14.07.2020
Fenerbahçe Beko, Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı

İstanbul

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe Beko'da forma giydiği belirtilerek, "Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne'ye Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Joffrey Lauvergne Zalgiris'te

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

Zalgiris Kulübü, 28 yaşındaki Lauvergne ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ülkesinin Elan Chalon, İspanya'nın Valencia, Sırbistan'ın Partizan, Rusya'nın Khimki, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls ve San Antonio Spurs takımlarında oynayan Lauvergne, 2018'de Fenerbahçe Beko'ya transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan 2,11 metre boyundaki Lauvergne, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 6,3 sayı, 2,7 ribaunt, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Litvanyalı çalıştırıcı Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getiren Zalgiris, daha önce de Tomas Dimsa, Steve Vasturia ve Marek Blazevic'i kadrosuna katmıştı.

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