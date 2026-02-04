Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,070.84
ETH/USDT
2,281.50
BTC/USDT
76,413.00
BIST 100
13,954.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.

Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'un istifa çağrısının kendisini motive ettiğini söyledi

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri 11 Şubat'ta satışa çıkacak

Lider Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında

Lider Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Valencia ile karşılaşacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Valencia ile karşılaşacak
Basketbol Avrupa Ligi'nin yeni lideri, son şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol Avrupa Ligi'nin yeni lideri, son şampiyon Fenerbahçe Beko
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet