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Spor, Basketbol

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.

Salih Ulaş Şahan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, üstün performansla Finlandiya'yı 35-17 yendi ve adını finale yazdırdı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Takımımızın Finlandiya karşısındaki performansı gerçekten gurur verici. Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Milli takım, finalde yarın TSİ 17.30'da ev sahibi İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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