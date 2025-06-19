Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, üstün performansla Finlandiya'yı 35-17 yendi ve adını finale yazdırdı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Takımımızın Finlandiya karşısındaki performansı gerçekten gurur verici. Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Milli takım, finalde yarın TSİ 17.30'da ev sahibi İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.