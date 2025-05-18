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Spor, Basketbol

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'a 105-89 yenilen Darüşşafaka Lassa, Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Muhammed Boztepe  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu Fotoğraf: Serkan Avci - AA

Ankara

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

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Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.


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