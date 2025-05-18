Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'a 105-89 yenilen Darüşşafaka Lassa, Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.
Ankara
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.
Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.