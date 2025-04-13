Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni ikinci tamamladı
Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen Çimsa ÇBK Mersin, organizasyonu ikinci tamamladı.
Ankara
Mücadeleye 10-0'lık seriyle başlayan ZVVZ USK Prag'a Johannes, Howard, Magbegor ve Carleton'un sayılarıyla karşılık veren Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala beraberliği (11-11) yakaladı. Bu dakikadan sonra yay gerisinden isabetli şutlar bulan Çekya ekibi, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.
İkinci periyoda iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 13. dakikada farkı 15 sayıya (17-32) çıkardı. Anderson, Carleton ve Howard'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan Çimsa ÇBK Mersin'e Vorackova, Vyoralova ve Jones'la karşılık veren ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 42-29 önde gitti.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin 24. dakikası Çekya temsilcisinin 42-34 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altı ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 14 saniye kala eşitliği (42-42) yakaladı. Son dakikalarda 7-0'lık seri yakalan ZVVZ USK Prag, üçüncü çeyreği 49-42 önde bitirdi.
Final periyoduna etkili başlayan Çimsa ÇBK Mersin, 34. dakikada farkı 3 sayıya (50-53) indirdi. Bu dakikadan sonra Jones ve Vyoralova ile sayılar bulan Çekya temsilcisi, mücadelenin bitimine 3 dakika 14 saniye kala yine farkı 7 sayıya (53-61) çıkardı. İyi oyununu sürdüren ZVVZ USK Prag, mücadeleyi 66-53 kazandı.
ZVVZ USK Prag şampiyonluğa ulaşırken, Çimsa ÇBK Mersin ise 2023'ün ardından yine organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Bakan Bak'tan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2'nci olan Çimsa ÇBK Mersin ve organizasyonu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.
Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya’nın Zaragoza kentinin ev sahipliğinde oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde ZVVZ USK Prag takımına yenilerek şampiyonluğu kaçıran ve ikinci olan Çimsa ÇBK Mersin’i kutluyorum. Önceki sezon üçüncü, geçen sezon ise dördüncü oldukları organizasyonda finale çıkma başarısı göstererek istikrarlı bir şekilde ilerleyen kulübümüzün oyuncularına, teknik ekip ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncülüğü elde eden diğer temsilcimiz, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet’i de tebrik ediyorum."
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