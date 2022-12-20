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Cedi Osman'ın 22 sayısı attığı karşılaşmayı Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyunuyla Utah Jazz'i 122-99 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.12.2022
Cedi Osman'ın 22 sayısı attığı karşılaşmayı Cavaliers kazandı

Ankara

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansında zirve mücadelesi veren Cavaliers, konuk ettiği Jazz'i farklı geçerek sezonun 21. galibiyetine uzandı.

Art arda dördüncü maçını kazanan Cavaliers'ta Cedi Osman, sonradan girerek 24 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 22 sayı, 2 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla tamamladı. Donovan Mitchell 23 sayı, Jarrett Allen 20 sayı ve 11 ribaunt, Darius Garland 17 sayı ve 8 asistik performans sergiledi.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Jazz'de Lauri Markkanen 24 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Clarkson 23 sayı, Walker Kessler 11 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

Alperen Şengün takımının en skoreri oldu

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, San Antonio Spurs, özellikle üçüncü çeyrekteki iyi savunmasının yardımıyla, ağırladığı Houston Rockets'ı 124-105 mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 26 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Doug McDermott 16, Malaki Branham 14 sayı, Tre Jones 13 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jeremy Sochan 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, 1'er top çalma ve blokluk performansıyla takımın en skoreri oldu. Kevin Porter 15 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jalen Green ise 13 sayı kaydetti.

Damian Lillard kulüp tarihine geçti

Çekişmeli karşılaşmada, Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 123-121'lik skorla geçti.

Sezonun 13. galibiyetine ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyeti getiren oyuncu oldu.

14. kez kaybeden 17 galibiyetli Blazers'ta mücadeleyi 28 sayı ve 6 asistle tamamlayan all-star Damian Lillard, Clyde Drexler'i (18 bin 40 sayı) geçerek kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumuna geldi. Jerami Grant'in 26 sayı ve 8 ribaunt, Anfernee Simons'ın 19 sayı, Josh Hart'ın 13 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik desteği, galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

  • Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 122-99
  • Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 104-101 (uzatmada)
  • Atlanta Hawks-Orlando Magic: 126-125
  • Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 116-106
  • Houston Rockets-San Antonio Spurs: 105-124
  • Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-121
  • New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 119-128
  • Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 130-104
  • Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 119-125






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