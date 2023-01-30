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Cedi Osman: Böyle bir performansı böyle bir gecede sergilemek beni daha da mutlu etti

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın 7 üçlük atışla kariyer rekoru kırdığı ve 29 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçtan sonra, "Böyle bir performansı böyle bir gecede sergilemek açıkçası beni daha da mutlu etti" dedi.

Rabia İclal Turan   | 30.01.2023
Cedi Osman: Böyle bir performansı böyle bir gecede sergilemek beni daha da mutlu etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

ABD'de Cleveland şehrindeki Rocket Mortgage FieldHouse Spor Salonu'ndaki "NBA Türk Kültürü Gecesi"nde gösterdiği performans sonrası AA muhabirine konuşan Cedi Osma, "Tabii ki çok özel bir gece oldu. Sonuçta baktığınız zaman NBA’de 4 tane Türk oyuncumuz var. Ben, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün bir de Ömer Faruk Yurtseven. O yüzden böyle bir gece düzenlenmesi de bizim için önemli. Çok mutlu oldum. Tabii ki böyle bir performansı böyle bir gecede sergilemek açıkçası beni daha da mutlu etti." dedi.

Sezonun iyi gittiğini ifade eden Cedi, "Bu sene tabii bambaşka bir takım var. Sezon bizim için çok iyi gidiyor. Şu anda kendi konferansımızda yanılmıyorsam 4 veya 5. sıradayız. Gayet iyi ilerliyoruz. Benim için de şu ana kadar güzel bir sezon oldu." dedi.

All-Star'da ilk beşte yer alan Donovan Mitchell, kasık ağrısı nedeniyle üç maç kaçırdıktan sonra Cleveland'a dönüşü hakkında ise Cedi, "Çok daha ciddi bir takım haline geldik. Sonuçta Mitchel’ın gelmesiyle beraber daha da üst seviyeye çıktı. Kendisi gerçekten bir yıldız oyuncu, çok iyi bir skorer ve bize de katkısı çok büyük. O yüzden tabii ki de onunla oynamak büyük bir keyif." ifadelerini kullandı.

NBA kariyeri hakkında ise Cedi, "Kariyer planlamam kalabildiğim kadar NBA’de kalmak. Çünkü benim hayalim, burada 10 sene ve üzerinde kalmak. Bu ancak kendinize dikkat ederek, her sene kendinizi geliştirerek olacak şeyler." şeklinde konuştu.

"NBA’daki Türk oyuncuların sayısı artar mı" sorusuna ise Cedi Osman, "İnşallah, tabii ki Türkiye’de çok yetenekli oyuncularımız var. İnşallah NBA’da çoğalırız. Çünkü gerçekten yetenekli oyuncular var." şeklinde konuştu.

Türk Kültürü Gecesi'nde gösterdiği performans sonrası da yaptığı açıklamada ise Cedi, ''Harika bir duyguydu, herkes benimle bu anı paylaşıyordu. Hücumda harika oynadık ve herkes için harika bir maçtı." dedi.

7 üçlük sayı ile kariyer rekoru kırdığı ve 29 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 122-99 yenmişti.

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