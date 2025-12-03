Dolar
Spor, Basketbol

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için hayata geçirilen "White Engelsiz Kart"ın lansmanı yapıldı

Bedensel engelli branşında mücadele eden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için hayata geçirilen "White Engelsiz Kart"ın lansmanı yapıldı.

Can Öcal  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için hayata geçirilen "White Engelsiz Kart"ın lansmanı yapıldı

İstanbul

Beyoğlu'nda bulunan Tarhan Han'daki tanıtım, sanatçı psikiyatrist Dr. Rahşan Düren'in Verwegenheit adlı özel sergisi eşliğinde gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleşen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkanı Hakan Daltaban, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Rıza Çalımbay ile camiadan birçok önemli isim katıldı.

Başkan Serdal Adalı, çok anlamlı bir etkinliğe katıldıklarını aktararak, "Hem sanatı hem de dayanışmayı aynı çatı altında hissediyoruz. Bu gece, White Engelsiz Kart tanıtımıyla birlikte Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'mıza önemli bir katkı sağlanacak. Destek veren herkese minnettarız. 'Birlikte daha umut dolu bir geleceğe' diyerek hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, daha sonra sergiyi gezerek katılımcılarla sohbet etti.

