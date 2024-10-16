Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak

İstanbul
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İlk maçında GEAS Basket'i deplasmanda 63-49 mağlup eden siyah-beyazlılar, K Grubu'na galibiyetle başladı.
Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı.
Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.