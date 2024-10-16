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Spor, Basketbol

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak

İstanbul

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçında GEAS Basket'i deplasmanda 63-49 mağlup eden siyah-beyazlılar, K Grubu'na galibiyetle başladı.

Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı.

Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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