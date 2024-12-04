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Spor, Basketbol

Beşiktaş Fibabanka, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda yendi

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda 90-88 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Beşiktaş Fibabanka, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi deplasmanda yendi

İstanbul

Moraca Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına Buducnost VOLI'nin 45-39 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede daha etkili hücum eden Beşiktaş Fibabanka, üçüncü çeyreğini 65-60 önde bitirdiği mücadeleden 90-88 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Kelan Martin ve Jonah Mathews 20'şer sayı üretti. Ev sahibi takımda Kenan Kamenjas'ın 21 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde etti. Buducnost VOLI ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

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