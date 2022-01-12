Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu 3. maça bıraktı
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu. Son 16 turuna adını yazdıracak takımı, İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.
İstanbul
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maça üstün başlayan ve 6-0'lık skor sonrası rakibine erken mola aldıran siyah-beyazlı takım, maçın ilk çeyreğini 26-13 önde tamamladı, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı eritmesi sonrası final periyoduna 55-53 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi.
Dördüncü periyoda da etkili başlayan Hapoel U-Net Holon, Beşiktaş'ın hiç sayı üretemediği periyodun başında 7 sayı farkla 62-55 öne geçti.
Son periyodun ilk 3 dakikasında sayı bulamayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'den gelen 5 sayı ile bu seriye son verdi.
Karşılaşmanın dördüncü periyodunun son dakikası büyük bir heyecana sahne oldu ve İsrail temsilcisi maçtan 72-70 galip ayrıldı.
Hapoel U-Net Holon'da Chris Johnson, müsabakada kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak alınan galibiyette önemli rol oynadı.
İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazanmıştı.
Son 16 turuna yükselen takımı, 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.