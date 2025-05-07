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Spor, Basketbol

Oğuz Savaş, aktif basketbol kariyerini noktaladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Oğuz Savaş, profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.

Bozhan Memiş  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Oğuz Savaş, aktif basketbol kariyerini noktaladı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, son olarak Çayırova Belediyespor forması giyen 37 yaşındaki basketbolcu, takımı adına sezonun bitmesiyle birlikte kariyerini noktaladı.

Federasyon, basketbola emeklerinden dolayı Oğuz Savaş'a teşekkür etti.

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293 kez milli formayı giyen Oğuz Savaş, 2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda birincilik, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iki kez, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez gümüş madalya sevinci yaşadı.

Oyunculuk kariyeri boyunca Yeşilyurt, Ülkerspor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Beşiktaş, Bursaspor, Bahçeşehir Koleji ve Çayırova Belediyespor formaları giyen deneyimli basketbolcu; 1 FIBA Avrupa Kupası, 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

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