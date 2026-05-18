Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Küresel Sumud Filosu'na saldırı) Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor." dedi.

Erdoğan, "Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği küresel sistemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Muhalefet, İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiştir."

Erdoğan, "Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dışında da Türk var' dedikleri için tek parti döneminde işkencehanelere atılanların hayallerini Türk Dünyası Vizyonu'yla hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“(Küresel Sumud Filosu'na) İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. (Küresel Sumud Filosu'na saldırı) İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz.”