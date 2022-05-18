Dolar
15.97
Euro
16.76
Altın
1,811.40
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
29,230.00
BIST 100
2,391.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

Fatih Erel   | 18.05.2022
Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

İstanbul

FIBA'dan (Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği) yapılan açıklamada, FIBA İcra Komitesi bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ve Belarus Basketbol Federasyonu (BBF) ile ilgili olarak kararları onayladı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri H Grubu'ndan Rusya, B Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve sonuç olarak, grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan 4 maçla ikinci eleme turuna yükseldi.

Alınan bu karara göre, Belarus ile aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmiş oldu.

Türkiye'nin FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri dışında FIBA İcra Komitesi, şu kararları aldı:

''Bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus’ta FIBA resmi basketbol müsabakaları düzenlenmeyecektir.

Rusya, 9-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'den çıkarılırken yerine Sırbistan getirildi.

Rusya ayrıca 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Avustralya'da oynanacak 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yer alamayacak.

Rus ve ve Belerus takımları FIBA 3x3 milli takım müsabakalarından çıkarılmış sayılacak.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek

Benzer haberler

Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'a geldi

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'a geldi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı