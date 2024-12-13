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Spor, Basketbol

Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler yarın birbirlerine rakip olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanacak maçta Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak.

Ali Korkmaz  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler yarın birbirlerine rakip olacak

İzmir

ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. 7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.

Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.

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