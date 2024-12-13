Basketboldaki İzmir derbisinde Russell kardeşler yarın birbirlerine rakip olacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanacak maçta Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak.
İzmir
ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, yarın saat 18.00'de başlayacak.
Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. 7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.
Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.