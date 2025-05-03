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Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Warriors karşısında galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

Fatih Erel  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Warriors karşısında galibiyeti getirdi

İstanbul

NBA play-off'larında tek müsabaka yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, deplasmanda konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 6. maçında mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

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Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 21 sayı ve 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı Rockets'ta Fred VanVleet ise 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.

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