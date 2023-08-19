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Basketbolda Türkiye-Hırvatistan finali, kapalı gişe oynanacak

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında yarın oynanacak final maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

Emre Doğan  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Basketbolda Türkiye-Hırvatistan finali, kapalı gişe oynanacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın tüm biletlerinin satıldığı belirtildi.

Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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