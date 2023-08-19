Basketbolda Türkiye-Hırvatistan finali, kapalı gişe oynanacak
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında yarın oynanacak final maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın tüm biletlerinin satıldığı belirtildi.
Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.