Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)
18.00 Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)
19 Ekim Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)
20 Ekim Pazartesi:
19.00 Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
16.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)
19 Ekim Pazar:
14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
14.45 OGM Ormanspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Fenerbahçe Koleji-Yalovaspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
19 Ekim Pazar:
13.00 iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Beşiktaş GAİN)
14.45 Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.30 TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol (Gölbaşı)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)
20 Ekim Pazartesi:
17.00 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Karataş Şahinbey)
17.00 Kipaş İstiklalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.