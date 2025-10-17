Dolar
41.95
Euro
49.16
Altın
4,335.49
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
105,321.00
BIST 100
10,193.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 6. hafta maçları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

18.00 Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)

19 Ekim Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

20 Ekim Pazartesi:

19.00 Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)

19 Ekim Pazar:

14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Fenerbahçe Koleji-Yalovaspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

19 Ekim Pazar:

13.00 iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Beşiktaş GAİN)

14.45 Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol (Gölbaşı)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

20 Ekim Pazartesi:

17.00 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Karataş Şahinbey)

17.00 Kipaş İstiklalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 yendi

Şanlıurfa Büyükşehir Engelliler, yeni sezonda play-off hedefiyle parkede olacak

Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla artırıyor

Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla artırıyor
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Flammes Carolo Basket'i yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Flammes Carolo Basket'i yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet