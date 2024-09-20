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Spor, Basketbol

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak

Basketbolda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak.

Emre Doğan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Bu yıl 37. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe Beko ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Anadolu Efes ise her iki organizasyonda ikincilikle yetinmişti.

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