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Basketbolda, Avrupa kupalarında Türk takımları haftayı 8 galibiyetle tamamladı

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maçın 8'inde galibiyet elde etti.

Erkan Tiryaki  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Basketbolda, Avrupa kupalarında Türk takımları haftayı 8 galibiyetle tamamladı

Ankara

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmadı. BKT Avrupa Kupası'nda ise iki Türk takımı Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşihir Koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş Fibabanka oldu.

Türkiye'yi kadın basketbolunda temsil eden 4 takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99

Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67

BKT Avrupa Kupası:

Türk Telekom-Aris (Yunanistan): 87-77

Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji: 89-82

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Tenerife (İspanya)-Karşıyaka: 85-82

FIBA Avrupa Kupası:

Porto (Portekiz)-TOFAŞ: 87-95

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin: 73-75

Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya): 75-71

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 72-95

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş: 64-80

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