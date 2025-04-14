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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesi son 5 haftaya taşındı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda edecek son 2 takım kalan 5 haftada belli olacak.

Ali Korkmaz  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesi son 5 haftaya taşındı

İzmir

Normal sezon bitiminde ilk 6 takımın doğrudan play-off oynamaya hak kazanacağı ligde, 7, 8, 9 ve 10. takımlar ise play-off'a kalacak son 2 takım olmak için play-in oynayacak. Ligi 15. ve 16. bitirecekler ise lige veda edecek.

Ligde 25. hafta alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakalara sahne oldu. Haftaya yedişer galibiyetle giren takımlardan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Basket Divissa'yı, dokuzar galibiyeti olan ekiplerden Karşıyaka da Aliağa Petkimspor'u yendi.

Ligin son sırasındaki Semt77 Yalovaspor da Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yenerek dış sahada ilk galibiyetine imza attı.

Son 5 hafta

Semt77 Yalovaspor'un 6 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 7 galibiyeti bulunan Manisa Basket Divissa da düşme hattında bulunuyor. Sekizer galibiyete sahip Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Darüşşafaka Lassa'nın önünde 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor yer alıyor.

Sıralamada Aliağa Petkimspor'un üstünde bulunan onar galibiyetli Bursaspor Yörsan ve Karşıyaka, play-in barajında yer almasına rağmen kalan 5 haftada alınacak sonuçlar, bu iki takımı yeniden tehlikeli bölgeye indirebilir.

Puan cetvelinin her hafta değiştiği ligde sezon sonunda veda edecek takımı averaj da belirleyebilir.

Kalan 5 haftada alt sıradaki takımların kendi aralarında da maçları bulunuyor.

Kalan maçlar

Ligde son 5 sırada yer alan takımların kalan 5 haftadaki maç programı şöyle:

Aliağa Petkimspor (34 puan): Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray (D), ONVO Büyükçekmece, Semt77 Yalovaspor (D), Bursaspor Yörsan

Darüşşafaka Lassa (33 puan): ONVO Büyükçekmece (D), Semt77 Yalovaspor, Bursaspor Yörsan (D), Mersinspor (D)

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (33 puan): Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko, Türk Telekom (D), TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji (D)

Manisa Basket Divissa (32 puan): Karşıyaka, Beşiktaş Fibabanka (D), Galatasaray, ONVO Büyükçekmece (D), Semt77 Yalovaspor

Semt77 Yalovaspor (31 puan): Mersinspor (D), Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa (D), Aliağa Petkimspor, Manisa Basket Divissa

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