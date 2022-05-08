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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Lenovo Tenerife oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 yenen Lenovo Tenerife oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.05.2022
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Lenovo Tenerife oldu

Ankara

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 yenen Lenovo Tenerife oldu.

İspanya'nın Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan finalde, İspanyol kulüpleri BAXI Manresa ile Lenovo Tenerife karşılaştı.

Lenovo Tenerife, ilk çeyreği 27-25 üstünlükle geçti ancak BAXI Manresa, soyunma odasına 50-49 önde gitti.

Üçüncü periyottaki performansıyla 82-67 öne geçen Lenovo Tenerife, sahadan da 98-87 galip ayrıldı.

Almanya'nın MHP Riesen takımı ise İsrail ekibi Hapoel U-NET Holon'u 88-68 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

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