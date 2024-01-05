Dolar
29.84
Euro
32.75
Altın
2,055.84
ETH/USDT
2,228.00
BTC/USDT
43,545.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Bakan Bak, Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçında yer alması için destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

Musa Samur  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bakan Bak, Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçında yer alması için destek istedi

Ankara

Bakan Bak, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Şimdi destek zamanı! Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy, 3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater' etkisinde. All-Star yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada taraftar oylamasında bugün açıklanan ilk sonuçlara göre Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizkurdu Tatbikatı 7-16 Ocak'ta gerçekleştirilecek
Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluşu için başvuru yapıldı
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız

Benzer haberler

Bakan Bak, Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçında yer alması için destek istedi

Bakan Bak, Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçında yer alması için destek istedi

Alperen Şengün'ün de bulunduğu NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar açıklandı

NBA'de Nuggets, Jokic'in son saniye üçlüğüyle Warriors'ı devirdi

NBA'de Alperen Şengün 30 sayı attı, Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün 30 sayı attı, Rockets kazandı
NBA'de Celtics'i Thunder durdurdu

NBA'de Celtics'i Thunder durdurdu
NBA'de Rockets farklı kazandı, Alperen tek çeyrekte 20 sayı attı

NBA'de Rockets farklı kazandı, Alperen tek çeyrekte 20 sayı attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet