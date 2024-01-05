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Alperen Şengün'ün de bulunduğu NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı.

Fatih Erel  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Alperen Şengün'ün de bulunduğu NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar açıklandı

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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