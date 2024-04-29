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Avrupa Ligi organizasyonu Ergin Ataman'a 35 bin avro para cezası verdi

Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin avro para cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Avrupa Ligi organizasyonu Ergin Ataman'a 35 bin avro para cezası verdi

İstanbul

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin avro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.

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