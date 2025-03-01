Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,213.60
BTC/USDT
83,990.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup etti.

Emre Doğan  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i mağlup etti

İstanbul

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 13. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.

İki takımın da ağırlıklı olarak boyalı alandan skor ürettiği ilk periyodu Anadolu Efes 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek ALBA Berlin'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 42-29. Kalan bölümde farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta biraz toparlanan ALBA Berlin, 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Nwora'nın kazandırdığı basketlerle farkı yeniden açan Anadolu Efes, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Almanya temsilcisi karşısında 27 sayılık fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 98-73 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 52 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Benzer haberler

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i mağlup etti

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i mağlup etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i ağırlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak
Rusya temsilcileri, THY Avrupa Ligi'ne dönebilir

Rusya temsilcileri, THY Avrupa Ligi'ne dönebilir
THY Avrupa Ligi CEO’su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı

THY Avrupa Ligi CEO’su, NBA'in Avrupa'da lig kurma planına karşı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet