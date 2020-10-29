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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 691. maçına Olympiakos deplasmanıyla çıkıyor

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın Olympiakos'a konuk olacak. Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıkacak.

Berad Büyük   | 29.10.2020
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 691. maçına Olympiakos deplasmanıyla çıkıyor

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın deplasmanda Yunanistan'nın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etti.

İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes'in 691. maçı

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 443. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 442 mücadelede 232 galibiyet ve 210 yenilgi yaşadı.

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