Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,937.20
BTC/USDT
87,602.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Sandalye Bin Umut” programı’nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Bulls, 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, sahasında Philadelphia 76ers'ı 109-102 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Yunus Kaymaz  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
NBA'de Bulls, 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı Fotoğraf: Jon Putman/AA

Londra

United Center'daki maçın son 2 dakika 45 saniyesine 102-99 geride giren Bulls, Jalen Smith'in Joel Embiid üzerinden yaptığı smaçla 10-0'lık bir seri başlatarak galibiyete uzandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tre Jones ve Zach Collins 15'er sayı, Coby White'ın 13 sayıyla oynadığı Bulls'ta, Josh Giddey 12 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Joel Embiid'in 31 sayıyla liderlik ettiği 76ers'ta, Tyrese Maxey 27 sayı, Paul George 15 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

Jaylen Brown, Celtics'i sırtladı

Jaylen Brown'ın 30 sayı, 4 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 140-122 yenerek sezondaki 5 maçlık deplasman bölümüne galibiyetle başladı.

Jaylen Brown, Pacers karşısında üst üste 8. kez 30 sayı barajını aştı. Daha önce Larry Bird, 1985’te art arda 9 maçta 30 sayı barajını geçmişti.

Maçın ilk çeyreğinin ortasında 15 sayı geriye düşen Celtics'te, Payton Pritchard 29 sayı, 9 ribaunt, Sam Hauser 23, Derrick White 21 sayılık performans sergiledi.

Pacers'ta ise Andrew Nembhard 18, T.J. McConnell ve Bennedict Mathurin, karşılaşmayı 13'er sayıyla tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de
İki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Bazı illerde kar etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Benzer haberler

NBA'de Bulls, 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Bulls, 76ers'ı yenerek serisini 5 maça çıkardı

Jaleen Smith’in oyununa Obradovic etkisi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
Türk Telekom Basketbol, Anadolu Efes karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Türk Telekom Basketbol, Anadolu Efes karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor
NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı

NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet