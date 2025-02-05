Dolar
35.95
Euro
37.44
Altın
2,858.16
ETH/USDT
2,758.10
BTC/USDT
97,500.00
BIST 100
9,832.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 99-97 mağlup oldu.

Fatih Erel  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

İstanbul

NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets, deplasmanda Nets'e 2 sayı farkla yenildi.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün; 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamladı.

Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Embiid-Maxey ikilisi 76ers'ı galibiyete taşıdı

Philadelphia 76ers konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti.

76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist, Tyrese Maxey ise 33 sayı, 4 ribaunt, 13 asist ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

Mavericks'te Kyrie Irving, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 118-116

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 99-97

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-112

Toronto Raptors-New York Knicks: 115-121

Chicago Bulls-Miami Heat: 133-124

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 97-122

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 112-89

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Giresun ve Konya'da eğitime bir gün ara verildi
Başkentte 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

Benzer haberler

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İzlanda'yı konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenildi

Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup etti

Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 mağlup etti
Milli oyuncu Semih Erden, basketbolu bıraktığını açıkladı

Milli oyuncu Semih Erden, basketbolu bıraktığını açıkladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet