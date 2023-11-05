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Alperen Şengün'ün 15 sayı attığı maçta Rockets, Kings'i 107-89 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 107-89 mağlup etti.

Fatih Erel  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Alperen Şengün'ün 15 sayı attığı maçta Rockets, Kings'i 107-89 yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 18 sayı farkla yendi.

Houston Rockets'ta Dillon Brooks, 26 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu oldu.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Jokic'ten 28 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistlik performans

Denver Nuggets, konuk ettiği Chicago Bulls'u 123-101 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle oynarken Michael Porter ise 27 sayı attı.

Chicago Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, 3 dakika 11 saniye süre alırken skora katkı veremedi.

Utah Jazz'ın Minnesota Timberwolves'a 123-95 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise oynadığı 3 dakika 47 saniyede 1 asistlik katkıda bulundu.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 124-125

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 105-123

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 120-101

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 114-124

Houston Rockets-Sacramento Kings: 107-89

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 123-95

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 123-101

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 112-100

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