Alperen Şengün'ün 15 sayı attığı maçta Rockets, Kings'i 107-89 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 107-89 mağlup etti.
İstanbul
NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 18 sayı farkla yendi.
Houston Rockets'ta Dillon Brooks, 26 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu oldu.
Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
Jokic'ten 28 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistlik performans
Denver Nuggets, konuk ettiği Chicago Bulls'u 123-101 mağlup etti.
Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle oynarken Michael Porter ise 27 sayı attı.
Chicago Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, 3 dakika 11 saniye süre alırken skora katkı veremedi.
Utah Jazz'ın Minnesota Timberwolves'a 123-95 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise oynadığı 3 dakika 47 saniyede 1 asistlik katkıda bulundu.
Sonuçlar:
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 124-125
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 105-123
Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 120-101
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 114-124
Houston Rockets-Sacramento Kings: 107-89
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 123-95
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 123-101
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 112-100Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.