Spor, Basketbol

Aliağa Petkimspor ilk hafta maçında galip

Mustafa Güngör  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Aliağa Petkimspor ilk hafta maçında galip Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.

