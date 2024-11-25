A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

Szombathely
Milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.
Cedi Osman'ın 9 sayısıyla maça 9-0'lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk'un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle moladan 7-0'la dönen Türkiye, 15. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 23-28. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk'un smaç basketleriyle farkı çift hanelere (31-44) çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçti. Türkiye'nin top kayıplarını değerlendiren Macaristan, 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Adam Hanga'nın çeyrek sonundaki 3 sayılık basketiyle Macaristan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54'lük eşitlikle girildi.
Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türkiye, 36. dakikada tekrar öne geçti: 66-68. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman'ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi. Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye, 26. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı. İki maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.
İlk kez 1949'da şampiyonaya katılan milli takım, 26. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Türkiye, 1993'ten bu yana ise bütün Avrupa şampiyonalarına katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:
|Yıl
|Düzenlendiği Ülke
|Derece
|1949
|Mısır
|4.
|1951
|Fransa
|6.
|1955
|Macaristan
|11.
|1957
|Bulgaristan
|9.
|1959
|Türkiye
|12.
|1961
|Yugoslavya
|10.
|1963
|Polonya
|15.
|1971
|Batı Almanya
|12.
|1973
|İspanya
|8.
|1975
|Yugoslavya
|9.
|1981
|Çekoslavakya
|11.
|1993
|Almanya
|11.
|1995
|Yunanistan
|13.
|1997
|İspanya
|8.
|1999
|Fransa
|8.
|2001
|Türkiye
|2.
|2003
|İsveç
|12.
|2005
|Sırbistan-Karadağ
|9.
|2007
|İspanya
|11.
|2009
|Polonya
|8.
|2011
|Litvanya
|11.
|2013
|Slovenya
|17.
|2015
|Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya
|14.
|2017
|Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail
|14.
|2022
|Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya
|10.
|2025
|Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya
Kadınlardan sonra erkeklerde de bilet alındı
Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı.
Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Son iki maçta sıralama belli olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak.
Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Cedi Osman'dan "double-double"
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Macaristan karşısında etkili bir performans ortaya koydu.
Milli takımın kaptanı Cedi, karşılaşmayı 33 sayı, 11 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı.
Cedi Osman gibi sezon başı NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven ise 22 sayı, 9 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Sayıların tamamı ilk 5'ten
Türkiye'nin karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti.
Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan milli takım, bençten skor katkısı alamadı.
Ergin Ataman: "Hep birlikte bir bütün olarak uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyoruz"
Milli takımın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı 81-76 yendiği maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, karşılaşmanın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirtti.
Bençten hiç skor katkısı alamadıklarını vurgulayan Ataman, "Özellikle üçüncü periyotta 14 sayı öndeyken kenardan katkı alamayınca Macaristan maça ortak oldu. En kötü senaryo bizim için son çeyrekte maça ortak olmalarıydı. Hatta son çeyrekte 6 sayı öne geçtiler. Oyunun kontrolünü sonra Cedi, Kenan ve Ömer'in sayılarıyla elimize aldık. Hanga bize sıkıntı çıkardı ama onu da adam değiştirmeli savunmayla son bölümde durdurduk." ifadelerini kullandı.
İki maçı da kazanmalarının bu dönemde önemli olduğunu, İtalya ve İzlanda karşılaşmalarında grup liderliği için sahaya çıkacaklarını aktaran Ataman, "Artık şampiyona biletini aldığımıza göre hedef belli. Burada olmayan önemli oyuncularımız da var. Hepsi milli formayı heyecanla giymek istiyor. Hep birlikte bir bütün olarak uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyoruz. Bunun için iyi bir kadromuz ve gücümüz var. Ülke olarak bütün oyuncularımızla buna kafayı koyarsak, hep birlikte başaracağız. Bütün oyuncularıma bir kez daha milli formayı en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Daha kadroya dahil olacak oyuncular var. Onlar da aynı heyecanla bize katılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Milli basketbolcu Yiğit Arslan ise çok zor bir maç olduğunu ancak son bölümde iyi bir iş çıkararak galip geldiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.