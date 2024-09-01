Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
58,020.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17'nciliğe düştü.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi

Ankara

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyatları ve 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ön elemelerinin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

Paris 2024’te üst üste 8, toplamda 10’uncu olimpiyat şampiyonluğunu elde eden ABD, 883,3 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir basamak yükselen Avustralya, 715,4 puanla 2'nci, 4 basamak çıkan Paris 2024 finalisti Fransa ise 706,4 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye ise 3 sıra düşerek 345,6 puanla 17'nciliğe geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, dünya sıralamasında geriledi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun daha heyecanlı geçeceğini ümit ediyor

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun daha heyecanlı geçeceğini ümit ediyor
Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak

Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet