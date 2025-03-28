Dolar
38.03
Euro
41.03
Altın
3,080.84
ETH/USDT
1,926.20
BTC/USDT
86,196.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu.

Metin Arslancan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.

Grup müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak millilerin şampiyonadaki maç programı şöyle:

27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

Türkiye-Sırbistan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi
Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak
"Türkiye Araştırmaları Vakfı Diplomasi Okulu" için başvurular sürüyor

Benzer haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı

NBA Başkanı Adam Silver, "Avrupa'da lig kurma" projesini duyurdu

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya para cezası verdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
NBA'de Nuggets, Bucks'ı Jokic'in "triple-double"ıyla mağlup etti

NBA'de Nuggets, Bucks'ı Jokic'in "triple-double"ıyla mağlup etti
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet