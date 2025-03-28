A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.
Grup müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak millilerin şampiyonadaki maç programı şöyle:
27 Ağustos Çarşamba:
Letonya-Türkiye
29 Ağustos Cuma:
Türkiye-Çekya
30 Ağustos Cumartesi:
Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi:
Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
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