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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Macaristan maçının kadrosu belli oldu

Can Öcal  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Macaristan maçının kadrosu belli oldu

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

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