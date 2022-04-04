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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Emre Doğan   | 04.04.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF), yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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