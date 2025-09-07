Dolar
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

EuroBasket 2025 son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Emre Doğan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

Riga

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.


