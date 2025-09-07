A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

Riga
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.
Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.