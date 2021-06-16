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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Venezuela ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay   | 16.06.2021
A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Venezuela ile karşılaşacak

İstanbul

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Venezuela'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

Milliler, Venezuela'nın ardından 19 Haziran Cumartesi günü de saat 20.00'de yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerinde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü Çekya ile mücadele edecek. Maçlar, TSİ 05.35'te başlayacak.

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