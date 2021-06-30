Euro
10.35
Dolar
8.70
BIST 100
1,372.17
Altın
1,757.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonunun B Grubu'nda, ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti.

Emre Doğan   | 30.06.2021
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti Fotoğraf: Mert Alper Derviş / AA

İstanbul

Karşılaşmaya istekli başlayan Türkiye, Cedi Osman'ın etkili performansıyla ilk 5 dakikayı 15-8 önde geçti. Milli takım, Calfani ve Wachsmann ile skor üreten Uruguay karşısında dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk çeyreği 27-22 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Uruguay, 11. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Bunun üzerine savunmasını sertleştirerek rakibini top kayıplarına zorlayan Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven'in art arda kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-37. Kalan bölümde Batista ve Fitipaldo'nun kaydettiği basketlere Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren A Milli Basketbol Takımı, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Uruguay, daha üstün bir oyun ortaya koydu. Uruguay, Granger'ın hücumda sağladığı 14 sayılık katkıyla son periyoda 63-61 önde girdi.

Dördüncü ve son periyodun başında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler kaydeden Uruguay, 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 72-64. Uyguladığı sert savunmayla rakibinin hücumdaki hızını kesen Türkiye, Cedi Osman'ın isabetli dış atışıyla 36. dakikada tekrar öne geçti: 79-80. Kalan bölümde, çok iyi performans sergileyen Cedi Osman'ın yanı sıra Doğuş Özdemiroğlu ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

Cedi Osman, kaydettiği 27 sayının yanı sıra ürettiği 9 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

'Turizm, küresel GSYH'den 4 trilyon dolar silebilir' öngörüsü

'Turizm, küresel GSYH'den 4 trilyon dolar silebilir' öngörüsü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama

THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama