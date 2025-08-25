Dolar
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek A Milli Takım, Letonya'nın başkenti Riga'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Emre Doğan  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptı

Riga

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak Arena Riga'da tüm oyuncuların katıldığı antrenman, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yapıldı.

İdmanın ardından milli oyuncular Erkan Yılmaz ile Ömer Faruk Yurtseven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takımdaki ortamın çok iyi olduğunu belirten Erkan Yılmaz, "Ufak bir ter idmanı yaptık. Yarın da taktik idmanımız var. Hedeflerimiz ve istediklerimizle ilgili konuştuk. Letonya maçına odaklanıp gruplara kazanarak başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EuroBasket'te madalyayı hedeflediklerini vurgulayan 27 yaşındaki basketbolcu, "Maç maç gitmek en doğrusu. Artık Riga'ya geldik. İlk maçımıza odaklandık. Maçı yendikten sonra hedeflerimizi büyütüp inşallah sonunda amaçladığımız yerde oluruz." diye konuştu.

Ömer Faruk Yurtseven: Herkes elimizdeki şansın ve sorumluluğun farkında

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, madalya beklentisinin kendilerine enerji ve motivasyon sağladığını kaydetti.

Avrupa Şampiyonası için heyecanlı olduklarını dile getiren 27 yaşındaki basketbolcu, "Herkes elimizdeki şansın ve sorumluluğun farkında. Konsantrasyonumuzu biraz daha yükseltiyoruz. Maç maç devam etmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle madalya beklentimiz var. Bu bize enerji kaynağı ve motivasyon oluyor. Türk halkının bize desteği ve bizden beklentisi var. Beklenti bence bir ayrıcalık. Bu seviyede büyük bir milleti temsil etmek büyük bir ayrıcalık. Herkes onun farkında ve ona göre çalışıyor." şeklinde görüş belirtti.

İlk maçta ev sahibi Letonya'nın karşısına zor bir atmosferde çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Ömer Faruk, "Hep birlikte yumruk olup kim gelirse onu dağıtmayı planlıyoruz. Böyle atmosferleri herkes geçirdi. Herkes buna hazır diye düşünüyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Ergin hocam ne zaman oynatırsa hazır olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

