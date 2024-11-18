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Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Bozhan Memiş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada savunma ve hücum organizasyonları çalışan oyuncular, aynı zamanda taktik idman yaptı.

A Milli Basketbol Takımı, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

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