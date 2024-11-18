A Milli Basketbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmada savunma ve hücum organizasyonları çalışan oyuncular, aynı zamanda taktik idman yaptı.
A Milli Basketbol Takımı, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.