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Spor, Basketbol

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 03.03.2021
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı

Istanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Takımların dörderli olarak dört gruba yerleştirileceği kura çekimi, FIBA’nın YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonaya katılma hakkı elde etmişti.

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan

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