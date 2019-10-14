PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Görüntülerde, tünel içindeki cephanelikten mühimmat yüklenen kamyonun imha edildiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.