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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Merve Yıldızalp   | 14.10.2019
PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu

Ankara

Mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı. ( MSB - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Görüntülerde, tünel içindeki cephanelikten mühimmat yüklenen kamyonun imha edildiği görülüyor.

 
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