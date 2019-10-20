Milli Savunma Bakanlığı: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı
Milli Savunma Bakanlığından, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkışını yakından takip ettiği, 86 araçlık bir konvoyun Rasulayn'dan çıkış yaptığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nin 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı, bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edildiği kaydedildi.
PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.https://t.co/aKtHR8gRrf#MSB #TSK pic.twitter.com/1FKRCW6Am7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2019
ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili ABD askeri yetkilileriyle yakından koordineye devam edildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.