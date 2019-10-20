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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığından, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkışını yakından takip ettiği, 86 araçlık bir konvoyun Rasulayn'dan çıkış yaptığı bildirildi.

Aylin Sırıklı   | 20.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nin 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı, bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, yaklaşık 55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun ise Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı belirtildi.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili ABD askeri yetkilileriyle yakından koordineye devam edildiği vurgulandı.

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