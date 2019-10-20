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"Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” etkinliği
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık." dedi.

20.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 günde 1500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız." 

"Sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yok"

"Sigara şirketlerinin Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin, "O yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda tek tip paket (sigara) uygulamasına geçileceğini hatırlattı. 

Erdoğan, devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansının olmadığını söyledi. 

"Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk"

"Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk." 

"Anlaşmaya uyulmazsa harekatı bırakılan yerden devam ettiririz"

YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 120 saati hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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