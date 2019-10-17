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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu.

Barış Gündoğan   | 17.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde YPG/PKK terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar sürüyor. ( TSK - Anadolu Ajansı )


Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."

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