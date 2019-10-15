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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Akçakale'de, YPG/PKK'nın havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgeden Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

Eşber Ayaydın   | 15.10.2019
Akçakale'de, YPG/PKK'nın havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı

Şanlıurfa

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden, Akçakale ilçesinde sivillerin bulunduğu bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Havan mermisinin boş araziye düştüğü saldırıda bir kişi yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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